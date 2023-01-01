Типы бездепов - Бездепозитными бонусами в онлайн-казино

Все про бездепозитные бонусы в онлайн-казино

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Все про бездепозитные бонусы в онлайн-казино

Бездепозитными бонусами в онлайн-казино называют такие вознаграждения, для получения которых игроку не нужно пополнять свой баланс. Вместо этого, обычно нужно просто зарегистрироваться. Именно в этом и заключается главная идея таких предложений – операторы виртуальных игровых клубов таким образом приглашают к себе новых геймеров. Помимо регистрации, также бездепозитные бонусы казино выдают своим активным клиентам либо же тем пользователям, которые нашли и активировали промо-код. Также часто бездепозитные бонусы за регистрацию в казино с выводом без пополнения можно получить в свой день рождения. Из данного материала читатель узнает о том, что такое бездепозитные бонусы в казино, какие бывают типы и способы получения, как вывести бездеп и как его активировать новичку.

Что такое бездепозитные бонусы казино

Бездепозитные бонусы за регистрацию в казино с выводом без пополнения – это бесплатные вращения или денежная сумма, начисляемая без пополнения счета. Это рекламный инструмент, используемый онлайн-казино, чтобы игрок выбрал именно его, а не конкурента. Бонус можно получить и даже отыграть, если правильно и в срок «отмыть» вейджер. В 90% случаев бездепозитный бонус казино геймер может получить за пройденную регистрацию. Также следует учитывать уникальность каждого отдельного игрового портала, который может предложить бездеп на собственных условиях: например, за подписку на сообщество в соцсети или мессенджере.

Типы бездепов в виртуальных казино

  • Фри-спины. Наиболее распространенный вариант бездепа в виртуальном казино, при котором пользователь за выполненное действие получает пакет бесплатных вращения. Как правило, бонус присуждается в популярный игровой автомат, но также существуют исключения, когда геймер может выбрать один из нескольких предложенных ему слот-машин. В качестве примера можно рассмотреть бездепозитный бонус казино на 100 фри-спинов по ставке в размере 10 RUB. Таким образом, если перевести пачку бесплатных спинов в реальную валюту, получится 1 000 RUB.
  • Кэш. В отличие от фри-спинов, которые были описаны выше, кэш – это денежное поощрение, зачисляемое не в игру, а на игровой счет клиента заведения. Таким образом, он может использовать вознаграждение только на свое усмотрение. Иными словами, он может крутить все свои самые любимые игрушки из ассортимента заведения, используя для этого подарочный баланс. Например, в качестве бездепозитного кэша можно забрать 777 RUB.

Способы получения бонусов без депозита

  • Регистрация. Это самое распространенное и доступное условие получения бонуса без депозита в казино. Все что требуется от геймера – это уделить 10-15 секунд простой регистрации, для которой достаточно заполнить классическую форму. Иногда дополнительно нужно принять сообщение на номер телефона, чтобы его подтвердить, а также заполнить свой профиль, указав имя, фамилию, дату рождения и прочую информацию.
  • Активность. Этот вариант отличается от предыдущего тем, что игрок уже должен быть зарегистрированным, а также вносившим реальные депозиты. Иными словами, бонусы для клиентов. Чаще всего бездепы зачисляются в рамках программы лояльности. Здесь же будет уместно упомянуть про бонусы в честь дня рождения. В некоторых случаях обязательным условием, чтобы получать такие бездепозитные бонусы за регистрацию в казино с выводом без пополнения, будет пройденная идентификация.
  • Промо-код. Это уникальная и ограниченная по времени бонусная комбинация, за активацию которой гемблер может получить бездепозитный бонус казино. Бонус-коды размещаются на официальных страницах казино в социальных сетях. Иногда промо-коды распространяются партнерами казино: стримерами, блогерами и другими медийными личностями. Например, бонус-код может иметь следующий вид: START За это пользователь может получить 20 бездепозитных фриспинов. Чтобы получать бонус-коды прямо на электронную почту, достаточно быть подписанным на рассылку игрового клуба – сделать это можно в личном кабинете.

Отыгрыш и вывод бездепов

Вейджер – основное условие любого бездепозитного бонуса. Важно сыграть на сумму бонуса, умноженную на вейджер. Предположим, что вейджер – x20, а бесплатные вращения принести 1 000 RUB. Получается, что сыграть нужно на 20 000 RUB, прежде чем сумма выигрыша с фриспинов или денежный бонус будет доступна к снятию со счета. Несмотря на то, что пополнение счета обязательно для отыгрыша, ведь без депозита не будет, на что играть, есть и приятная особенность, ведь подумать о депозите можно уже тогда, когда геймер воспользовался бездепом. Иными словами, если сумма заслуживает того, чтобы пополнять счет, игрок может это сделать. Недостаток в том, что теоретически депозит можно проиграть. Другая сторона медали заключается в том, что с депозита можно очень хорошо раскрутиться, и на выходе получится сумма, во много раз превышающая изначальный бездепозитный бонус в казино.

Инструкция по получения бездепа

  1. Выберите бонус без депозита. Мы не заставим вас думать о том, в каком казино дают деньги за регистрацию без депозита, так как на текущей странице представлен широкий перечень заведений, в которых раздаются самые сочные бездепы во всем интернете. Просто выберите то вознаграждение, которое вам приглянулось больше всего – это могут быть как фри-спины, так и бездепозитный кэш.
  2. Получите бездеп. Теперь нужно выполнить действие. Как уже было сказано по тексту выше, обычно хватает простой регистрации. Возможно, нужно указать промо-код или подписаться на канал в Telegram. Сделайте так, как указано в описании бонуса на официальном сайте онлайн-казино.
  3. Активируйте бонус и сыграйте на него. Почти всегда бездеп активируется в личном кабинете заведения. Зайдите в личный кабинет и активируйте свое поощрение. Начните игру на бездепозитный бонус в казино.
  4. Отыграйте и запросите выплату. Когда вы воспользуетесь бездепом, на вашем бонусном счете будет определенная сумма выигрыша. Теперь нужно его отыграть, чтобы перенести весь куш на реальный счет и оформить вывод средств. Если бонус не принес желаемого выигрыша, просто выберите другое казино с бонусом за регистрацию и без депозита.